Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил в соцсети Х, что законопроект президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о расходах и налогах является «политическим самоубийством».

В воскресенье, 29 июня, американские СМИ сообщили, что Сенат большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае.

«Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии», — отметил Маск.

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К своему посту бизнесмен прикрепил результаты исследований — более половины американцев считают, что инициатива Трампа существенно повысит бюджетный дефицит страны.

Ранее сообщалось, что техномагнат позволил себе ряд резких выражений о законопроекте президента США о сокращении федеральных расходов. В частности, он назвал его отвратительной мерзостью .

Позже Маск извинился за свои резкие слова, Трамп принял его извинения. Через некоторое время перепалка продолжилась.