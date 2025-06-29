Танюг: в Белграде задержали 29 участников протестов за насилие

В Белграде задержали на двое суток свыше 29 участников протестов по подозрению в нападении на представителей власти. Об этом пишет сербское информационное агентство Танюг. Часть подозреваемых задержаны за драку с полицейскими и метание коктейлей Молотова. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержания причастных к насильственным действиям во время протестов в столице будут продолжаться, сейчас ведется работа по установлению их личностей. Часть митингующих скрывали свои лица. 29 июня Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли "к мерам гражданского неповиновения".