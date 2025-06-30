Маск выступил с новой политической инициативой

Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в стране, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

"Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране", - написал Маск в X.

Он добавил, что "пришло время для новой политической партии", которая, по его мнению, будет "действительно заботиться о людях".

Бизнесмен не первый раз критикует инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов. 5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях.

Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа

Впоследствии Маск заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях, посвященных Трампу. В эфире подкаста Pod Force One, который выпустила газета New York Post, президент США заявил, что мог бы простить Маска.