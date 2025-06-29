Европа забила тревогу из-за опасной волны жары

Европа в тревоге из-за первой сильной волны жары в 2025 году, которая поднимет температуру до 42 градусов по Цельсию. Власти Испании, Португалии, Греции и Франции распространяют предупреждения об экстремальной жаре, лесных пожарах и вреде для здоровья.

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Власти по всей Европе находятся в состоянии боевой готовности, поскольку первая волна летней жары поднимает температуру до 42 градусов по Цельсию, поскольку континент, на котором наблюдается самое быстрое потепление, продолжает страдать от последствий чрезвычайной климатической ситуации, пишет The Guardian.

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Государственное метеорологическое управление Испании Aemet выпустило в пятницу специальное предупреждение о жаре, заявив, что в ближайшие дни температура в некоторых южных районах страны может достигать 42 градусов по Цельсию.

“Ожидаются очень высокие и устойчивые температуры, как днем, так и ночью, что может представлять опасность для незащищенных и/или уязвимых людей”, - отмечают испанские метеорологи.

Министерство здравоохранения в Мадриде также предупредило людей о необходимости проявлять особую осторожность в жару, напомнив им держаться подальше от солнца, пить больше воды и уделять пристальное внимание пожилым людям, беременным или имеющим хронические заболевания.

В воскресенье две трети Португалии будут находиться в состоянии повышенной готовности из-за сильной жары и лесных пожаров, поскольку в Лиссабоне ожидается температура до 42 градусов по Цельсию.

Поскольку температура в Марселе приближается к 40 градусам, власти второго по величине города Франции распорядились сделать общественные плавательные бассейны бесплатными, чтобы помочь жителям справиться со средиземноморской жарой.

В связи с ожидаемыми в Неаполе и Палермо максимумами температуры в 39 градусов по Цельсию, на Сицилии, как и в регионе Лигурия на севере Италии, введен запрет на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня. Профсоюзы страны проводят кампанию за распространение этой меры на другие регионы.

В Венеции, где в течение трех дней проходили пышные свадебные торжества основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес, гости, приезжие и протестующие ощущают жару.

“Я стараюсь не думать об этом, но я пью много воды и никогда не сижу на месте, потому что так можно получить солнечный удар”, - рассказала агентству Франс Пресс в городе Шриане Мина, итальянская студентка.

В четверг, когда температура в Греции приблизилась к 40 градусам, к югу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, что вынудило власти отдать приказы об эвакуации и перекрыть часть прибрежной дороги, соединяющей греческую столицу с Сунионом, где находится древний храм Посейдона, главная туристическая достопримечательность.

По данным европейского климатического мониторинга Copernicus, волна жары последовала за серией рекордов экстремальной жары, включая самый жаркий март в истории Европы. Ученые предупреждают, что в результате потепления на планете экстремальные погодные явления, включая ураганы, засухи, наводнения и сильную жару, стали более частыми и интенсивными.

Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений и привел к всемирным катастрофам, стоимость которых превысила 300 миллиардов долларов, напоминает The Guardian.

Исследование общественного здравоохранения, опубликованное журналом Lancet в прошлом году, показало, что к концу столетия смертность от жары в Европе может утроиться, причем в южных странах, таких как Италия, Греция и Испания, это число непропорционально возрастет.

Если температура воздуха поднимется на 3 градуса выше доиндустриального уровня, от теплой погоды могут погибнуть 129 000 человек в год. Сегодня число смертей, связанных с жарой, в Европе составляет 44 000 человек.

Но ежегодное число смертей от холода и жары в Европе может вырасти с 407 000 человек сегодня до 450 000 в 2100 году, даже если мировые лидеры достигнут своего глобального целевого показателя в 1,5 градуса тепла, говорится в исследовании.