Уходящий с поста президента Польши Дуда обратился с призывом к Киеву

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший накануне с необъявленным прощальным визитом в Киев, призвал Украину проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому. Об этом сообщает Reuters.

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"Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании", - приводит издание заявление Дуды.

Зеленский в ответ сообщил, что пригласит Навроцкого на Украину после его вступления в должность.

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Агентство отмечает, что визит Дуды стал последним жестом солидарности со стороны одного из самых активных сторонников Украины. Зеленский "тепло принял его и наградил Орденом Свободы".

Напомним, ранее одержавший победу на выборах президента Польши Кароль Навроцкий ответил на поздравления Зеленского напоминанием о нерешенных исторических проблемах между Варшавой и Киевом. Предполагается, что под "нерешенными вопросами прошлого" Навроцкий имел в виду Волынскую резню.