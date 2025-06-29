Пушков: Зеленский сменил риторику в отношении конфликта с Россией

Владимир Зеленский сменил риторику в отношении конфликта с Россией, пытаясь говорить уже не о победе, а хотя бы о ничьей. На это обратил внимание глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя состоявшийся в Гааге саммит НАТО.

Зеленскому важно доказать, что Россия не побеждает, что еще можно удержаться и что-то сделать, отметил сенатор в эфире программы "Право Знать".

По его словам, Западу даже не обязательна победа Украины, достаточно того, чтобы она не проиграла.

"И вот Зеленский отыгрывает эту линию", - цитирует РИА Новости Пушкова.

На Западе четко решили, что Украина - это их филиал, и они будут защищать его до последнего. Но им хочется, чтобы президент США Дональд Трамп был на их стороне.

Ради этого и была вся лесть на саммите НАТО, пояснил сенатор.

Ранее немецкая газета Der Spiegel написала, что делегации из европейских стран-участниц НАТО пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите альянса. Так они хотели сделать для Трампа более привлекательной сделку по повышению расходов на оборону, пояснило издание.

А газета The Washington Post написала, что организаторы саммита НАТО старались изо всех сил уменьшить вероятность встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они опасались, что глава Белого дома не сможет спокойно общаться с Зеленским, поскольку "презирает" его.