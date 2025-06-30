США предупредили Иран об ударах за два часа до их нанесения

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что Вашингтон предупредил Иран об ударах по его ядерным объектам за два часа до их нанесения.

«США предупредили иранцев за два часа до бомбардировки ядерных объектов о том, что готовится атака», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее отметил, что после ударов США по Ирану исчезло 400 кг потенциально обогащённого урана.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп также не исключил наличия у Ирана секретного ядерного объекта.