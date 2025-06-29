Принятие законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях против России грозит США войной со всем миром. Об этом предупредила газета The Washington Post (WP).

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Утверждается, что проект закона, предусматривающего введение 500-процентных пошлин на товары из стран, покупающих у России нефть, газ и уран, выглядит жестко лишь на бумаге.

«Есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину», — указано в материале.

Прежде о возможном смягчении законопроекта о санкциях сообщило издание Politico. Огромные пошлины в 500 процентов уничтожат торговые связи самих США с крупнейшими экономиками мира, в связи с чем Грэм уже предложил широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.