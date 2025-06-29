Cпециалисты МАГАТЭ не видели признаков создания Ираном ядерного оружия

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видели признаков, которые бы указывали на то, что ядерная программа Ирана была направлена на создание ядерного оружия, однако полной информации о ней не было. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью американской телекомпании CBS.

"Мы не видели, чтобы программа была направлена на это, но в то же время они [власти Ирана] не отвечали на некоторые из очень-очень важных поставленных вопросов", - отметил он, говоря о том, были ли признаки того, что Тегеран планировал создать ядерное оружие.

По словам Гросси, специалисты МАГАТЭ "всегда очень честно оценивали ситуацию" вокруг ядерной программы Ирана. "Я могу вас заверить в том, что были многие, кто говорил: "В вашем отчете вы должны сказать, что у них [у Ирана] есть ядерное оружие или они очень близки к тому, чтобы получить ядерное оружие". А мы этого не делали, - добавил он. - Мы просто не делали этого, поскольку мы не видели этого".

Как заявил Гросси, инспекторы агентства "находили частицы урана в некоторых местах в Иране, которые не являлись обычными заявленными объектами".

"И мы в течение многих лет спрашивали, почему мы находили эти частицы урана в тех или иных местах? И мы просто не получали заслуживающих доверия ответов", - утверждал он.

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.