Президент Польши Анджей Дуда опубликовал фото из Киева, на котором запечатлен его охранник, носящий шеврон польской военной организации Армия Крайова. На этот дерзкий жест обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Армия Крайова известна, среди прочего, этническими чистками украинцев в ходе Второй мировой войны. Журналист отметил, что делегацию Дуды можно отблагодарить за «урок истории».

Уходящий с поста президента Польши Дуда призвал Киев набраться терпения

«Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — тоже должна быть норма», — считает он.

Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом в субботу, 28 июня. Он посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому.