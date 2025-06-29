Постпред США Уитакер: обещания НАТО должны подкрепляться действиями

США ожидают, что обещания союзников по НАТО увеличить расходы на оборону будут подкреплены конкретными действиями. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.

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"Если рассматривать ситуацию после саммита НАТО в Гааге, то смелые заявления о финансировании обороны должны быть подкреплены реальными действиями", - говорится в заявлении представителя.

Дипломат отметил, что такие инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в США. По словам Уитакера, только в прошлом году союзники по альянсу приобрели у американских оборонных предприятий военную технику на сумму около $21 млрд.

Представитель США при НАТО подчеркнул, что "каждый доллар, который Европа вложит в НАТО", станет новой возможностью для американских городов, развивающих оборонные технологии. До этого газета The Financial Times писала, что увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП проблематично для стран НАТО. По представленным данным, премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю альянса Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение повысить траты на оборону до 5% ВВП к 2032 году.

В итоговом заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП.