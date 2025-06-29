Дональд Трамп запланировал на июль свой первый визит в Шотландию после вступления в должность президента США. Как сообщает Daily Mail, основной целью поездки станет посещение трех гольф-курортов, принадлежащих американскому лидеру.

Издание отмечает, что гольф остается любимым времяпрепровождением Трампа, который регулярно проводит выходные на полях. Бизнес-империя президента включает гольф-курорты в разных странах мира.

"Дональд Трамп планирует посетить Шотландию в следующем месяце впервые после своей победы на выборах в США", - пишет издание.

Букингемский дворец подтвердил, что король Карл III направил Трампу официальное приглашение совершить государственный визит в Великобританию.

Ранее канцлер Германии признал наличие у немцев страха войны с Россией.