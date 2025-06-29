Спикер парламента Сербии ужаснулась финальным призывом протестующих

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии. Об этом сообщила председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.

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В соцсети Х она написала, что протестующие завершили свою акцию, организованную на праздник Видовдан, не словами "да здравствует Сербия".

"Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия", - цитирует РИА Новости публикацию Брнабич.

По данным агентства, протестующие забросали полицию у парка перед администрацией президента петардами и разными предметами. Полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и оттеснили толпу, затем выставили кордоны, после чего демонстранты стали расходиться.

"Вечерне новости": Вучич обратился к протестующим в Белграде с призывом к миру

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич вышел к согражданам во время протестов в Белграде. Он обратился к протестующим с призывом к миру, а также подчеркнул, что "государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности".

Глава МВД Сербии Ивица Дачич уже осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам.

По данным полиции, в акции участвовали около 36 тысяч человек. Они требовали от властей республики объявить досрочные парламентские выборы.