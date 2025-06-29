Маск: США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на $5 трлн, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал он в соцсети Х.

В ABC ранее заявили, что перед уходом из администрации США Маск был недоволен инициативами Трампа.

В The Wall Street Journal также писали, что после критики проекта бюджета США Трамп теряет терпение к Маску.