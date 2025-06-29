Вучич обратился к протестующим в Белграде с призывом

Президент Сербии Александар Вучич вышел к гражданам во время протестов в Белграде и призвал протестующих к миру. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".

По ее информации, Вучич появился на публике в Пионерском парке, прилегающем к администрации главы государства. Он обратился к участникам акции протеста с призывом к миру и заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности.

Как передает корреспондент ТАСС, протестующие продолжают предпринимать попытки нападений на сотрудников правоохранительных органов, бросают в них бутылки. После вмешательства полиции митингующие выставили перед кордоном мусорные контейнеры и начали толкать их в сторону полицейских. На месте столкновения находится большое количество полицейских машин, а также автомобиль скорой помощи.