Владимир Путин в ходе общения с журналистами по завершении саммита ЕАЭС заявил, что Запад, который «всё время нас хоронит», скоро «сдохнет» сам. Так глава государства прокомментировал положение дел в европейской экономике. Зачем Европе и НАТО нужна «опасность» в лице России, к чему может привести это противостояние и как несуществующая «российская угроза» затмила другие, куда более важные внутренние проблемы ЕС, — в материале RT.

Накануне, общаясь с журналистами после саммита ЕАЭС, президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание заявлениям так называемого коллективного Запада, который, по словам главы государства, сегодня едва ли можно назвать коллективом.

Это противостояние Запад ведёт уже очень долго и упорно — однако, как показывает практика, пока лишь в ущерб себе. Многочисленные санкции так и не смогли «похоронить» российскую экономику, но при этом подтолкнули ряд стран ЕС к рецессии, а все попытки нанести России «стратегическое поражение» так и не дали желаемого результата.

«Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая», — отметил президент.

Как подчеркнул в интервью RT постпред России при ООН Василий Небензя, Запад уже сотни лет пытается вести войну против России: к этим событиям можно отнести польское вторжение в XVII веке, войну с Наполеоном в 1812 году, Крымскую войну и, конечно же, нападение нацистской Германии. Однако, как показывает история, добиться желаемого и сломить Россию до сих пор так никому и не удалось.

Как объяснил в беседе с RT научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак, за счёт создания образа врага и выдумывания «угроз» со стороны России европейские лидеры пытаются решить свои внутренние трудности: «Им нужно какое-то пугало, на которое они смогут свернуть все свои проблемы — «угрозы России».

По его словам, страны Запада почему-то решили, что, изобретая «угрозы» со стороны России, они смогут в конце концов поставить её на колени. Однако теперь, когда уже всем стало ясно, что «этот путь не отличается адекватностью», противники зашли в тупик: они не могут ни уступить, ни продолжать конфронтацию — но на победу над Москвой были сделаны слишком большие ставки.

«Во что это может вылиться? Хочется надеяться, что там всё-таки где-то здравый смысл сквозь асфальт пробьётся. Это безумие. Но пока это напоминает путь в никуда. Нагнетание обстановки, эскалация. Бред в головах европейских политиков», — рассуждает аналитик.

По его словам, можно надеяться на то, что ситуация изменится с приходом нового поколения политиков, но до этого европейцы «должны доесть всю эту кашу, которую они заварили».

«Только самое опасное, что может быть, то что в их головах поселится мысль, что они могут Россию победить. Но это может закончиться непоправимой катастрофой», — предупреждает эксперт.

В экономике — «только мрак и безнадёжность»

В то время как страны Европы всё больше внимания уделяют несуществующей «российской угрозе», настоящая опасность зреет изнутри: Старый Свет всё глубже погружается в экономические и социальные проблемы.

Как бы ни пытались скрыть это политические лидеры, масштаб бедствия выдаёт «четвёртая власть». В последнее время западные СМИ пестрят пугающими заголовками: «Мерц советует лидерам ЕС остерегаться растущих опасностей долгового кризиса» (Bloomberg), «Кризис на рынке жилья усугубляет неравенство по всей Европе и подпитывает ультраправых» (Guardian), «Экономический кризис в Германии оказывает давление на Центральную Европу» (Le Monde), «Французская экономика сокращается — политический кризис затмевает подъём после Олимпиады» (France 24), «Неужели в 2025 году экономику Европы ждёт только мрак и безнадёжность?» (Euronews).

Несмотря на объективную нехватку финансов, по итогам недавнего саммита НАТО в Гааге страны альянса договорились достичь цели в выделении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Однако, как полагают аналитики, единственные, кто в результате этого окажется в выигрыше, — это США.

«На фоне того, что Европейский Союз увеличивает траты на оборону — а этого добивался Дональд Трамп — и на фоне того, что они фактически стали реализовывать курс военного кейнсианства, плохо подготовившись к такой экономической модели, стало впору говорить о том, что экономические проблемы внутри «объединённой» Европы будут только нарастать», — таким мнением с RT поделился политолог Иван Мезюхо.

Словно в подтверждение слов эксперта в западных СМИ появилось огромное количество статей о «большой победе Трампа». Так, The New York Times назвала саммит «угодившим Трампу» и написала об «удовлетворённости» американского лидера, а The Wall Street Journal заявил, что глава Белого дома «выиграл в битве за НАТО».

В этой связи наиболее отчётливо прослеживается контраст с Россией, которая тратит деньги не на чужую оборону и, тем более, не на защиту от мнимых угроз, а на свой ВПК. Как накануне сообщил Владимир Путин, Москва тратит на нужды обороны 6,3% ВВП — это 13,5 триллиона рублей при всём ВВП в 223 трлн рублей.

Что движет европейскими лидерами, вероятно, остаётся загадкой. Действия Европы в комментарии RT описал депутат Госдумы Виталий Милонов: политик сравнил поступки европейских политиков с самоубийством.