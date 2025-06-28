На Украине начали готовиться к выборам

Верховная Рада Украины начала работать над законопроектом о проведении выборов после окончания боевых действий. О подготовке к выборам сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

«Мы нарабатываем этот законопроект, так как для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — сказал он.

По его словам, депутаты готовят «разные базовые сценарии» и будут решать многие организационные вопросы, чтобы украинцы могли реализовать «фундаментальное конституционное право на выбор». Стефанчук также подчеркнул, что выборы пройдут только после завершения боев и подписания мирного соглашения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов не нашел достойного кандидата на пост президента Украины.