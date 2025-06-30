Протестующие в Сербии заявили о начале тотальной блокировки дорог

Манифестанты перекрыли улицы и транспортные развязки в 19 городах.

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Через соцсети они заявили, что это будет продолжаться до выполнения властями требований активистов. В их числе — немедленное освобождение ранее задержанных митингующих и проведение досрочных парламентских выборов.

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В субботу протестующие перекрыли площадь в центре Белграда и прилегающие дороги. В акции участвовали студенты и сторонники оппозиции. Всего на улицы вышли не менее 36 тысяч человек. Вечером произошли столкновения силовиков и манифестантов. Демонстранты забрасывали полицейских камнями, файерами и петардами. Правоохранители в ответ применяли силу, используя щиты и дубинки. Были задержаны 77 активистов.