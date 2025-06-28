Сын Трампа допустил, что будет баллотироваться в президенты США

Сын лидера США Дональда Трампа и вице-президент Trump Organization Эрик допустил, что может баллотироваться на выборы президента страны. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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Эрик отметил, что он или кто-либо другой из членов семьи главы государства мог бы основать политическую династию.

«Хотел бы я, чтобы мои дети прожили тот же опыт, что и я за последние десять лет? Знаете, если бы ответ был «да», я думаю, политический путь был бы легким — в том смысле, что я смог бы это сделать», — признался он.

Незадолго до этого сын президента США Дональд Трамп — младший не исключил, что будет баллотироваться на выборах 2028 года. Отвечая на соответствующий вопрос он сказал, что не знает наверняка, будет ли баллотироваться.

30 марта Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке. Он сказал, что вопрос о выдвижении пока преждевременен, но отметил, что «многие люди» поддержали бы это решение.