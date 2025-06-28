Стало известно, что обсуждали Макрон и Зеленский на саммите НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге возможность производства беспилотных летательных аппаратов автоконцерном Renault на Украине. Об этом в эфире телеканала LCI сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

"Министр Вооруженных сил Франции [Себастьен Лекорню] несколько дней назад сообщил о совместном с компанией Renault производстве беспилотников на Украине, - напомнил Барро. - Президент республики говорил об этом с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который прошел в начале недели".

По словам министра, для Франции "важно продолжать содействовать Украине в развитии производства оборудования".

Ранее Лекорню заявил, что крупный французский автопроизводитель займется производством беспилотников на Украине, не раскрыв название компании. Позднее радиостанция France Info сообщила, что речь идет о Renault, однако представитель компании заявил, что решение пока не принято.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание Украины оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.