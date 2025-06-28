Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Васильева

Польская сторона экстрадировала экс-главу крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве в 2024 году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Как пояснил в беседе с ТАСС его защитник Александр Суржин, россиянин был выдан американским властям в рамках уголовного дела, фигурантом которого был Александр Винник.

"Мой подзащитный россиянин Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник. Разрешение на экстрадицию в США Васильева подписал ранее польский министр юстиции, мой доверитель находится у американских властей", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката россиянина в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), его подзащитному в США грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым составам.

"Во время нахождения в Польше права нашего подзащитного Васильева по ряду аспектов Европейской конвенции по правам человека и практике ЕСПЧ, обязательной для Польши, были нарушены, хотя он и сам дал согласие на экстрадицию. В дальнейшем мы будем добиваться признания этих нарушений с целью недопущения их в будущем", - подчеркнул Суржин.

Васильева уже задерживали в Польше, но выслали в Казахстан. Позже россиянина арестовали в Италии, но отпустили из-за ошибок в официальном запросе об экстрадиции. Этим задержаниям предшествовала пропажа со счетов криптобиржи Wex почти $500 млн, принадлежавших в том числе европейским инвесторам. Wex начала работу в сентябре 2017 года. Компания располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптобиржи BTC-e - основателя BTC Александра Винника по запросу США задержали по обвинению в отмывании денежных средств через созданную им биржу.

Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США в 2017 году, 13 февраля текущего года вернулся в РФ в результате договоренности двух стран. Вашингтон обвинял россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e и добился его экстрадиции в августе 2022 года.