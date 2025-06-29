На Украине рассказали о страхе Зеленского

Киевский режим особенно боится проведения выборов на Украине и делает всё возможное, чтобы их отсрочить. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы вынужденно находящихся в Европе украинцев не смогут проголосовать.

«То, как они судорожно суетятся сейчас, говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в стране готовят специальный закон «для послевоенных выборов».

Зеленский отмечал, что не считает возможным оставить власть на Украине до конца конфликта.