Вучич отклонил ультиматум оппозиции

В ходе протестной акции в Белграде, в которой приняли участие более 30 тысяч человек, студенты поставили президенту Александру Вучичу ультиматум о проведении досрочных выборов.

"Ультиматум не принят, ждать до 21:00 28 июня не нужно", - заявил на государственном телевидении RTS президент.

По его словам, протесты, которые до сих пор проходят мирно, являются частью заговора иностранных сил с целью свержения правительства.

Протесты против коррупции охватили Сербию с ноября прошлого года, когда в результате обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад на севере страны погибли 16 человек. Оппозиция усмотрела в этом проявление коррупции.

Более полугода студенты блокируют университеты и устраивают массовые демонстрации по всей стране с требованием прозрачности в расследовании трагедии. В прошлом месяце протестующие требовали досрочных парламентских выборов.

Протестующие выдвинули ультиматум властям Сербии

На этом фоне оппозиционеры предупредили о радикализации движения, если их требования не будут выполнены. Полиция призвала протестующих не провоцировать конфликты.

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич предупредила, что демонстранты планируют устроить блокаду инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро во время протестов 28 июня и в последующие дни.

Тем временем, Высший белградский суд отправил в СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них были обнаружены арбалет и пистолет. По данным местных СМИ, в числе задержанных находился заместитель председателя оппозиционной партии "Новое лицо Сербии", передает РИА Новости.