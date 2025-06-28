Первая леди КНДР появилась на публике впервые с 2023 года

Первую леди КНДР Ли Соль Чжу заметили на публике впервые с 2023 года. О внезапном появлении жены северокорейского лидера Ким Чен Ына пишет South China Morning Post (SCMP).

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Первая леди была сфотографирована на открытии туристической зоны на восточном побережье КНДР. Она была на мероприятии вместе с мужем и дочерью, а на ее руке заметили сумку Gucci.

Как указано в материале, возвращение Ли Соль Чжу обосновано стремлением лидера КНДР дать уверенность в стабильности своей династии. Старший научный сотрудник Исследовательского института объединения Республики Корея Хон Мин уверен, что это может быть попыткой создать образ идеальной социалистической семьи.

Ранее в КНДР открыли новую туристическую зону «Вонсан-Кальма» на побережье Восточного моря. Ким Чен Ын выразил уверенность, что это место станет «мировой туристической культурной зоной отдыха».