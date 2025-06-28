NBC: Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его сведениям, предметом переговоров будет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT отметил, что всегда сохраняется вероятность какого-то дипломатического переговорного трека между Ираном и США, поэтому его исключать нельзя.