В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.

Каких-либо подробностей в настоящий момент не приводится.

По данный онлайн-ресурса украинского правительства, сигнал воздушной тревоги сейчас звучит в Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях страны.