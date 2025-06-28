В США раскрыли необычные подробности депортации нелегала-каннибала

Один из депортированных из США нелегальных мигрантов был каннибалом, который пытался съесть свои руки перед полетом. Эти необычные подробности раскрыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм рассказала в интервью телеканалу Fox News.

Об этом ей рассказал один из американских маршалов. По его словам, один из депортируемых мигрантов был каннибалом. На уточняющий вопрос министра маршал сказал, что нелегал «начал есть свои собственные руки», когда его посадили в самолет.

«Это те люди, которых президент [США Дональд] Трамп убирает с наших улиц, люди, которые являются убийцами, насильниками и невменяемыми личностями. Мы работаем, чтобы они как можно быстрее убрались из этой страны», — сообщила Ноэм.

Ранее генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер предложил создать для мигрантов тюрьму с аллигаторами и питонами.