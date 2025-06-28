В Госдепе США оценили возможность мирного соглашения по Газе

Соединенные Штаты рассматривают возможность достижения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа на следующей неделе как «очень реалистичную». Об этом в заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

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«Очень реалистично. Очевидно, что сейчас происходит много вещей», — сказала она в ответ на вопрос о шансах на заключение соглашения о прекращении огня в Газе.

По мнению Брюс, сейчас открываются перспективы для освобождения заложников, которые находятся в руках палестинского движения ХАМАС.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что возможно достижение перемирия в секторе Газа уже на следующей неделе, в период с 30 июня по 6 июля.

29 мая ХАМАС и Израиль достигли соглашения о 60-дневном перемирии. В рамках этого плана, согласованного обеими сторонами, также предусмотрено восстановление поставок гуманитарной помощи ООН для населения Газы. Инициатором данного соглашения выступили США через специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.