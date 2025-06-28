Министром иммиграции Греции стал политик, выступавший за отстрел мигрантов

Министром иммиграции и убежища Греции назначен ультраправый политик Танос Плеврис, ранее выступавший за отстрел мигрантов и создание для них тяжелых условий жизни.

Ранее Плеврис выступал за сохранение «чистоты греческой расы» и предлагал не помогать мигрантам при пересечении границы.

Греческий политик, ранее занимавший пост министра здравоохранения, известен своими радикальными высказываниями против мигрантов. В 2009 году он защищал в суде своего отца Константиноса Плевриса, которого греческие СМИ называли «нацистом» и «теоретиком фашистского государства».

После назначения министром здравоохранения в 2021 году Плеврис публично извинился перед еврейским народом, заявив, что выступает против любой формы неравенства и просит прощения, если его слова причинили им боль, сообщает Greek Reporter.

Греция — не первая европейская страна, страдающая от наплыва мигрантов. Так, в прошлом году в Великобритании жители атаковали здание отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем, в котором находились приезжие. Люди в масках закатили в здание горящий мусорный бак. Полицейских, которые оцепили гостиницу, забросали ветками, стульями и другими подручными предметами.