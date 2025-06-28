Вокруг Белого дома начали возводить необычные укрепления

Бригады рабочих начали возводить заграждения «высокого уровня безопасности» вокруг Белого дома и здания Казначейства США. Данная «ночная строительная активность» в Вашингтоне уже вызвала волну спекуляций в интернете, пишет The Teen Magazine.

Издание отмечает, что официальных комментариев от властей и силовиков США пока нет.

«Несмотря на растущее общественное любопытство, Секретная служба не выступила с официальным заявлением, объясняющим установку усиленных барьеров, что оставляет место для разнообразных теорий»,— пишет The Teen Magazine.

В соцсетях одни пользователи предположили, что «баррикады» могут быть связаны с подготовкой к предстоящему Дню независимости (4 июля). Другие сочли, что власти опасаются потенциальных протестов или неких политических событий.

В частности, комментаторы предполагают, что власти готовятся к протестам против Трампа или манифестациям из-за атаки США на ядерные объекты Ирана.

Пользователи пишут:

«Протесты 4 июля, запланированные в Вашингтоне, вероятно, перерастут в беспорядки».

«Я никогда не видел, чтобы Белый дом был забаррикадирован для парада или празднования 4 июля за те три года, что я проработал там с 2021 по 2024-й. Очень странно».

При этом чат ИИ Grok внес дополнительную сумятицу, ответив одному из любопытных пользователей следующее:

«28 июня 2025 года запланирован «Национальный марш на Вашингтон» в знак протеста против военных действий США в Иране, что, вероятно, спровоцирует возведение баррикад вокруг Белого дома и Казначейства».

По мнению ИИ, данную акцию организует коалиция «Ответ» (ANSWER Coalition), и она соберет «большие толпы людей».