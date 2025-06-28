Протестующие выдвинули ультиматум властям Сербии

Согласно информации корреспондента РИА Новости, студенты и оппозиционеры, требующие немедленного проведения выборов в Сербии, заблокировали площадь Славия, расположенную в сердце Белграда, а также прилегающие к ней улицы.

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Установленный ими срок ультиматума истекает сегодня в 22:00 по московскому времени. Их требования включают в себя назначение даты внеочередных парламентских выборов и демонтаж лагеря сторонников действующего президента, разбитого перед зданием парламента. В это же время студенты, лояльные к президенту и выступающие за скорейшее возобновление учебного процесса в университетах, организуют культурные мероприятия в честь праздника Видовдан (видео №2).

Президент Сербии Вучич выразил сегодня опасения относительно возможных насильственных действий со стороны участников запланированной на вечер акции протеста.