Архиепископа Аджапахяна перевели в СИЗО

Адвокат армянского архиепископа Микаэля Аджапахяна Ерем Саркисян сообщил о переводе своего клиента в СИЗО. Об этом он рассказал в интервью «Sputnik Армения».

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«Это правда, мы изначально думали, что архиепископа увезли в уголовно-исполнительное учреждение "Нубарашен", но несколько часов назад мы узнали, что его перевели в СИЗО "Ереван-Кентрон"», — сообщает юрист.

Уточняется, что этот изолятор является при Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

27 июня Сотрудники Службы национальной безопасности Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян и главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II в Эчмиадзине. Вскоре он был задержан.