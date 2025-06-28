Ле Пен призвала готовиться к политическим переменам во Франции

Французский оппозиционер Марин Ле Пен призвала своих сторонников готовиться к роспуску Национального собрания и парламентским выборам. Политик считает, что это может произойти из-за разобщенности в провластном блоке.

Политик выступила на совместном съезде фракций «Национальное объединение» и «Союз правых сил».

«Наш долг — быть готовыми к моменту, когда могут распустить парламент, а это может произойти в любой день, начиная с 7 июля», — сказала Ле Пен.

По ее словам, соратники Макрона понимают, что распад внутри президентского блока продолжается и грозит серьезными последствиями. Один из выходов для Макрона в этой ситуации — роспуск парламента. Президент уже заявил, что «не хочет роспуска», но это ничего не гарантирует.

«Не хочу» и «не буду», — это разные вещи», — считает Ле Пен.

Она также призвала соратников готовиться к муниципальным выборам, запланированным на 2026-й год.