Трамп отправился в гольф-клуб на фоне скандала из-за его любви к игре

Президент США Дональд Трамп отправился в Национальный гольф-клуб в округе Колумбия. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее на неделе американские СМИ раскритиковали главу США за чрезмерное пристрастие к гольфу.

По данным аналитиков портала DidTrumpGolfToday, президент играл в гольф 37 из своих первых 152 дней на посту. Это почти четверть времени (24,3%), которое он провел на поле для гольфа во время своего второго срока. Расходы на это составили «колоссальные $51,8 млн».

Публикации вызвала масштабную дискуссию в обществе, волну постов в социальных сетях. Но это не помешало президенту отправиться в клуб, отметили журналисты.

Напомним, что в излишней любви к этой игре американского лидера обвиняли и во время первого срока. Аналитики подсчитали, что увлечение Трампа обошлось налогоплательщикам в $150 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп окончательно одобрил атаку на три объекта иранской ядерной программы, находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере.