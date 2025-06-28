На Украине задержали бывшего заместителя мэра Харькова

Майк Габриелян

Из-за хищений средств при возведении фортификаций задержан бывший заместитель мэра Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской полиции.

На Украине задержали бывшего заместителя мэра Харькова
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Официально имя задержанного не сообщается, но местные издания отмечают, что речь идет об Андрее Руденко. Он был заместителем мэра до апреля 2024 года.

«Хищение миллионов на строительстве защитных фортификаций: нацполиция задержала экс-заместителя мэра Харькова», — сказано в сообщении.

В схеме участвовал также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия. Через них подрядчик проводил закупки с наценкой в 30%.

В итоге украинскому бюджету нанесен ущерб в 5,4 млн гривен (около 130 тысяч долларов).

На Украине регулярно звучат сообщения о коррупции. По опросам, 65% граждан считают главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджетных средств.