На Украине задержали бывшего заместителя мэра Харькова

Из-за хищений средств при возведении фортификаций задержан бывший заместитель мэра Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской полиции.

Официально имя задержанного не сообщается, но местные издания отмечают, что речь идет об Андрее Руденко. Он был заместителем мэра до апреля 2024 года.

«Хищение миллионов на строительстве защитных фортификаций: нацполиция задержала экс-заместителя мэра Харькова», — сказано в сообщении.

В схеме участвовал также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия. Через них подрядчик проводил закупки с наценкой в 30%.

В итоге украинскому бюджету нанесен ущерб в 5,4 млн гривен (около 130 тысяч долларов).

На Украине регулярно звучат сообщения о коррупции. По опросам, 65% граждан считают главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджетных средств.