Трамп заявил, что Иран не мог знать об ударах США заранее

Иран не мог заранее знать об ударах американских военных. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«У них особо не было предупреждения, поскольку они не знали, что мы идем прямо до момента», — сказал президент Соединенных Штатов.

Трамп также сказал, что Тегеран не вывозил с ядерного объекта Фордо никакого запаса урана, поскольку по мнению Трампа подобная операция была бы крайне сложной и опасной.

26 июня сообщалось, что вооруженные силы США атаковали две основные вентиляционные шахты иранского ядерного объекта в Фордо, использовав на каждую из них по шесть противобункерных бомб GBU-57. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил, что Иран за несколько дней до удара попытался укрыть шахты бетоном для защиты. Чиновник уточнил, что их крышка поражалась первым снарядом для открытия доступа к основной магистрали.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.