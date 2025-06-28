Подростку из Сирии выдвинули обвинение в подготовке теракта на шоу Тейлор Свифт

Подростку из Сирии выдвинули обвинение в помощи в подготовке теракта на концертах «Eras Tour» американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает People.

В Германии подозреваемого, которого идентифицировали как Мохаммада А., обвинили в поддержке иностранной террористической организации и подготовке теракта в австрийской Вене в августе 2024 года.

В заявлении немецкой прокуратуры говорится, что Мохаммад А. придерживается идеологии террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и в период с середины июля по август 2024 года контактировал с молодым австрийцем, планировавшим устроить взрыв на концерте Свифт.

Подросток якобы помогал, переводя инструкции по изготовлению бомбы с арабского языка и организуя онлайн-контакт потенциального террориста с членом террористической организации. Кроме того, Мохаммад А. также якобы предоставил австрийцу текст клятвы верности «Исламскому государству», который тот использовал для вступления в группировку. Подозреваемый не находится под стражей.

28 августа 2024 года представитель ЦРУ сообщил журналистам, что предотвращенный террористический заговор, из-за которого 35-летняя Свифт была вынуждена отменить все три запланированных шоу, угрожал жизни десятков тысяч людей.