Иран открыл небо для авиарейсов

Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично - над западной. Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван.

По его словам, в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и из соображений безопасности в текущих условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, которое используется для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны было открыто только для международных и транзитных рейсов.