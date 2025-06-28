В США тысячи долларов сбросили с вертолета на улицы города

Вертолет сбросил тысячи долларов на улицы Детройта – согласно последней воле умершего бизнесмена. Банкноты бросились подбирать пешеходы и автомобилисты, на полчаса остановив движение на шестиполосной трассе. Об этом сообщает Detroit News.

Инцидент произошел накануне, около 13:00 в Восточном Детройте, в районе Грэтиот-авеню и Коннер-стрит.

Местная жительница Лиза Найф рассказала, что умирающий владелец близлежащей автомойки выказал последнее желание: раздать все его деньги людям, сбросив с вертолета. Недавно он умер от болезни Альцгеймера и волю покойного осуществили.

По оценке Найф, вертолет сбросил на улицу тысячи долларов.

«Всем досталось по чуть-чуть», — сказала она.

Анайя Тони, сотрудница близлежащего предприятия, незадолго до начала смены увидела, как деньги падают с неба. По ее словам, «это на самом деле было какое-то безумие».

Она отметила, что все шесть полос движения остановились, и люди вышли из автомобилей, чтобы ловить падающие банкноты. В итоге трасса была перекрыта на 30 минут.

Очевидцы говорят, что водители и пешеходы бросались за деньгами, но это был «мирный, хотя и суматошный момент».