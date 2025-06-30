Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

Американский миллиардер, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос умолял невесту, репортершу Лорен Санчес, нарушить одну традицию перед свадьбой. Об этом журналу Vogue Italia Лаура Тортора.

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Так, предприниматель попросил возлюбленную продемонстрировать ему свадебный наряд до торжества, однако получил отказ.

«Безос умолял показать ему платье. Но она [Санчес] внутренне сопротивлялась, потому что хотела сделать ему сюрприз любой ценой, и ей это удалось», — заявила журналистка.

Речь идет об изготовленном на заказ корсетном платье бренда Dolce & Gabbana фасона «рыбий хвост». Известно, что данное изделие было украшено итальянским кружевом и 180 пуговицами, обтянутыми шелковым шифоном.

Ранее в июне сообщалось, что первое свадебное платье Санчес высмеяли в сети фразой «перевернутый абажур».