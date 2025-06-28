Зеленский наградил польского президента орденом Свободы

Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Орден Свободы был учрежден в 2008 году. Это государственная награда Украины, которую вручают отличившимся в утверждении суверенитета и независимости Украины. Первым кавалером ордена стал король Швеции Карл XVI Густав.

Согласно указу, Дуда получил награду «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что президент Польши прибыл в Киев. На вокзале его встретил временный поверенный по делам Польши Петр Лукасевич.

Журналисты заметили, что эта поездка предположительно станет последней для Дуды на посту польского президента. Новый президент страны — консерватор и историк Кароль Навроцкий — официально вступит в должность 6 августа.