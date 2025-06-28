Зеленский наградил польского президента орденом Свободы

Илья Родин

Владимир Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Зеленский наградил польского президента орденом Свободы
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Орден Свободы был учрежден в 2008 году. Это государственная награда Украины, которую вручают отличившимся в утверждении суверенитета и независимости Украины. Первым кавалером ордена стал король Швеции Карл XVI Густав.

Согласно указу, Дуда получил награду «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее сообщалось, что президент Польши прибыл в Киев. На вокзале его встретил временный поверенный по делам Польши Петр Лукасевич.

Журналисты заметили, что эта поездка предположительно станет последней для Дуды на посту польского президента. Новый президент страны — консерватор и историк Кароль Навроцкий — официально вступит в должность 6 августа.