В Европе сравнили Путина с Брежневым и предрекли России путь СССР

Президент России Владимир Путин идет по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева,. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью AFP.

По мнению дипломата, Путин должен понять, что «он идет по пути Брежнева».

«Он сам однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение, а теперь он делает точно то же самое», — рассказал Сикорский.

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27 июня Владимир Путин заявил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. По словам главы государства, ведомства обсуждают такие планы.