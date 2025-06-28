В США заявили о попытках Ирана убить экс-госсекретаря Помпео

В США распространяется информация о том, что иранские агенты в 2022 году якобы пытались ликвидировать бывшего главу Госдепа Майка Помпео. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу о Дональде Трампе.

Издание ссылается на книгу «2024: Как Трамп вновь завладел Белым домом, а демократы потеряли Америку». Ее написали три американских журналиста, выход в свет планируется в июле этого года.

В книге утверждается, что иранские агенты с 2021 года якобы несколько раз пытались ликвидировать американских чиновников, включая экс-госсекретаря Помпео.

Согласно этим данным в 2022 году Помпео остановился в парижском отеле и «чудом избежал гибели». Журналисты утверждают, что им предоставили информацию сотрудники Белого дома и правоохранительных органов.

«Ирану почти удалось организовать убийство бывшего госсекретаря Майка Помпео в европейском отеле в 2022 году, а сотрудники разведки в сентябре прошлого года сообщили тогдашнему кандидату Дональду Трампу, что давний враг США нанял наемных убийц, которые в то время действовали на американской земле», — пишет издание, ссылаясь на книгу.

В книге также утверждается, что Трамп и его соратники регулярно сталкивались с угрозами убийства.

Власти Ирана отвергают обвинения в планировании подобных операций.

Ранее сообщалось о похоронах 60 иранских военачальников и ученых, убитых Израилем.