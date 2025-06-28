Шольц сделал заявление о Путине

Между правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) и президентом России Владимиром Путиным существует «эмоциональная близость».

С таким утверждением выступил бывший канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Bild.

«Между АдГ и Путиным существует эмоциональная близость. Они ищут врагов, чтобы укрепить свою власть или захватить ее», — сказал он.

Шольц добавил, что выступает «против вражды внутри общества».

Трамп выступил с заявлением о Путине

До этого американский историк Энн Эпплбаум в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен увеличивать инвестиции своей страны в оборону, а также передать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за якобы угроз со стороны России.