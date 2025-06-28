Пашинян пообещал на неделю отказаться от оскорблений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил изменить тон общественных дискуссий, в частности, наложить с 1 по 5 июля вето на оскорбительные высказывания. Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, в последние месяцы глава правительства использует ругательные слова в отношении своих оппонентов и даже священнослужителей, его примеру последовала жена Анна Акопян. Первая леди периодически называет своих критиков «маньяками-извращенцами» и «блохами».

«Предлагаю достичь общественного консенсуса о том, что с определенной даты мы прекратим оскорбления и гибридные нападки в общественно-политическо-публичной сфере и перейдем к исключительно цивилизованной и уважительной дискуссии, основанной только на проверенных фактах», — уточнил Пашинян.

Премьер заметил, что решил начать с себя и с 1 июля наложил вето на использование «апокрифической» терминологии и языка. Он добавил, что будет воздерживаться от резких выражений до 5 июля.

По его словам, о результатах эксперимента он расскажет 5 июля.

Ранее военный эксперт Драго Боснич сообщил, что политика Никола Пашиняна привела Армению к катастрофическим последствиям.