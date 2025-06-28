Раскрыта сумма, потраченная Безосом на свадьбу

Бизнесмен Джефф Безос, основатель Amazon, потратил на свою свадьбу с телеведущей Лорен Санчес в Венеции до $56 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Безос и Санчес поженились 27 июня. Праздничные торжества по случаю бракосочетания проходят в Венеции с 26 по 28 июня.

На мероприятие пригласили порядка 250 человек. На свадьбу прилетели дочь президента США Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, королева Иордании Рания аль-Абдулла, бизнесвумен Ким Кардашьян, телеведущая Опра Уинфри.

Глава региона Венето Лука Дзайя уточнил, что свадебное торжество для 200–250 гостей в Венеции может стоить от $47 млн до $56 млн.

В Минтуризме Италии оценили экономический эффект от свадьбы в $1,12 млрд, большая часть из которых включает выгоду от освещения мероприятия в СМИ.

Журналисты заметили, что остальная сумма будет получена за счет прямых или косвенных расходов на мероприятие. Так, около $33,3 млн будут потрачены гостями на гостиничные номера, примерно $20,6 млн уйдут на транспортные расходы.