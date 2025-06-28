Мужчина спасся из пожара благодаря грузовику и попал на видео

В Дублине, Ирландия, мужчина спасся из пожара, выпрыгнув из окна на грузовик. Об этом пишет Daily Mail.

Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного дома, где располагался салон тайского массажа. В одном из окон горящего здания стоял мужчина, не понимающий, как ему спастись. Проезжавший мимо водитель грузовика Eurospar заметил его и решил помочь.

Мужчина доверился водителю и прыгнул на крышу автомобиля, остановившегося под окном. Этот момент попал на видео. Ему удалось выжить.

Причины возгорания пока неизвестны. Отмечается, что в пожаре пострадали семь человек. Троих из них доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что житель города Сан-Антонио, США, вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами. Врачи установили, что мужчина потерял около 40 процентов здоровой кожи.