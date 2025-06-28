В Пакистане смертник на автомобиле врезался в колонну военных

В Пакистане смертник въехал в военный конвой на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва погибли 13 человек, обрушились крыши двух домов. Также пострадали шесть детей, сообщает AFP со ссылкой на местные власти и полицию.

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В результате теракта погибли 13 солдат. Еще 29 человек получили ранения, в том числе гражданские лица.

«Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на военный конвой. В результате взрыва погибли 13 солдат, 10 военнослужащих получили ранения, а 19 гражданских лиц — травмы», — сообщил представитель местных властей в округе Северный Вазиристан.

Состояние четырёх раненых солдат оценивается как критическое, добавил представитель администрации.

В полиции добавили, что в результате взрыва обрушились крыши двух домов, пострадали шесть детей.

По данным AFP, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Хафиз Гуль Бахадур». Агентство сообщает, что с начала года в результате нападений вооружённых группировок, борющихся с пакистанскими властями в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, было убито около 290 человек.