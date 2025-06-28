Вступление Украины в ЕС стало бы катастрофой для блока в сфере экономики и безопасности.

Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности», — подчеркнул он.

До этого директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил газете «Известия», что Украине не стоит вступать в Евросоюз.

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По словам дипломата, Евросоюз идет по пути активной милитаризации и фактически ставит задачу постоянного противодействия России.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина даже во время вооруженного конфликта принимает решения, которые могут приблизить Киев к вступлению в Евросоюз.