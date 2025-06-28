Азербайджан выразил озабоченность на фоне гибели в России своих граждан

В связи с инцидентом 27 июня в Екатеринбурге, где были задержаны и погибли граждане Азербайджана, Баку выразил свою озабоченность. Следственный комитет и Министерство внутренних дел сообщили о "реализации ряда действий в рамках следствия по уголовным делам, относящимся к прошлым периодам".

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Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к России с требованием провести расследование обстоятельств задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Баку выразил обеспокоенность в связи с "трагической гибелью соотечественников, серьезными травмами, полученными некоторыми из них, а также задержанием девяти человек в ходе спецоперации ФСБ России, проведенной утром 27 июня в домах, где проживают азербайджанцы в Екатеринбурге".